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Spor

Paulo Dybala'nın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, Roma'dan Paulo Dybala transferini noktalamak üzere.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Paulo Dybala'nın yeni takımı belli oldu
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, Roma'dan Paulo Dybala transferini noktalamak üzere.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Al Qadsiah, Roma ile Paulo Dybala'nın transferi konusunda 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Öte yandan haberde, Suudi Arabistan ekibinin Paulo Dybala'ya yıllık maaş olarak 25 milyon euro vereceği ve toplamda 75 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

Roma'nın 2022 yazında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Dybala'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Arjantinli yıldızın Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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