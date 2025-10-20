İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Paulo Dybala için beklenmeyen teklif

Roma'daki geleceği belirsiz olan Paulo Dybala'ya Flamengo talip oldu. Arjantinli yıldız, kariyerini Güney Amerika'da sürdürme fikrine sıcak bakıyor.

20 Ekim 2025 Pazartesi 20:05
Paulo Dybala için beklenmeyen teklif
Roma'daki geleceği belirsiz olan dünya futbolunun önemli yıldızlarından Paulo Dybala, kariyerinde kritik bir dönemece girmiş durumda.

Fichajes'te yer alan habere göre; Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden Flamengo, Paulo Dybala'yı 2 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

ROMA'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Juventus'tan ayrıldıktan sonra büyük beklentilerle Roma'ya transfer olan Dybala'nın sözleşme yenileme görüşmeleri bir süredir devam ediyor.

İtalyan kulübü, Arjantinli futbolcuya yeni bir sözleşme teklifinde bulundu ancak Dybala'nın başka alternatifleri de değerlendirdiği bildiriliyor.

DYBALA SICAK BAKIYOR

Kariyerine ülkesi Arjantin'de başlayan Dybala'nın, Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve bölgedeki yüksek pazar değerinin farkında olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Çizme devi Roma ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan 31 yaşındaki hücumcu, 211 dakika sahada kalabildi ve gol/asist katkısı sağlayamadı.

