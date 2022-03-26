Paulo Dybala, Inter yolunda

Juventus'un yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Paulo Dybala için flaş bir iddia geldi.

İtalyan basınına göre, Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak olan Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olabileceği belirtildi.

Haberde İspanyol ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Lautaro Martinez'i satma planları yapan Milano ekibinin Arjantinli oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Ayrıca Inter'in Dybala için Arturo Vidal ve Alexis Sanchez ile de yollarını ayırıp bütçede yer açmayı planladığı kaydedildi.

2015'ten beri Juventus forması giyen Arjantinli futbolcu, bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 29 maçta 13 gol ve 6 asist yaptı.