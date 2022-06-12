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Spor

Paulo Dybala, Inter'e gidiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'nın Inter'le anlaşmaya vardığı iddia edildi.

12 Haziran 2022 Pazar 22:02 - Güncelleme:
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Juventus'ta geçirdiği 7 sezonun ardından takımdan ayrılan Paulo Dybala'nın Juventus'un ezeli rakibi Inter'e katılmak üzere olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Paulo Dybala ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 1 milyon euro performans bonusu üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Haberde, tarafların 13 Haziran Pazartesi günü son detayları konuşmak için bir araya geleceği bu buluşmanın ardından resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği yazıldı.

Paulo Dybala geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 39 resmi maçta, 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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