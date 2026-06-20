Paulo Dybala, Juventus yolunda

İtalya Serie A'da transfer döneminin en çok konuşulacak hamlelerinden biri gerçekleşebilir. 2022 yazında bedelsiz olarak Roma'nın yolunu tutan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, başkent ekibiyle yaşadığı sözleşme krizinin ardından 7 sezon formasını giydiği eski takımı Juventus ile yeniden flört etmeye başladı.

ROMA'DAN CİDDİ MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ

Roma ile olan mevcut sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki forvet, Giallorossi yönetimiyle uzun süredir yeni kontrat görüşmeleri yürütüyordu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; halihazırda yıllık 7 milyon Euro kazanan Dybala'dan kulübü ciddi bir maaş indirimi talep etti.

Yönetim, tecrübeli yıldıza bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık yeni sözleşme ve yıllık 2,5 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak Dybala ve menajeri, bu teklifi yetersiz bularak yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve performansa dayalı ekstra bonuslar talep ettiğinde ısrarcı oldu.

JUVENTUS'TAN İLK TEMAS GELDİ

Başkentte yaşanan bu anlaşmazlığın ardından Dybala cephesi, başka kulüplere transfer olma olasılığını dışlamadı. Bu gelişme üzerine harekete geçen takımların başında ise oyuncunun eski kulübü Juventus geldi.

Torino ekibinin yetkililerinin, potansiyel bir anlaşmanın mali detaylarını masaya yatırmak üzere Arjantinli yıldızın temsilcileriyle iletişime geçtiği bildirildi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, taraflar arasındaki bu iletişimin şimdilik "ön görüşme" niteliği taşıdığı ifade edilirken, Bianconeri'nin transferi bitirmek adına somut bir resmi adım atıp atmayacağının ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtildi.