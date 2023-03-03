İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8969
  • EURO
    20,1058
  • ALTIN
    1127.53
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Paulo Dybala, Juventus'a dava açıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala, eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

3 Mart 2023 Cuma 23:01 - Güncelleme:
Paulo Dybala, Juventus'a dava açıyor
ABONE OL

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala, Juventus'a karşı harekete geçti. Arjantinli futbolcu, İtalya'da mali polis teşkilatı tarafından bir saat dinlendi. Paulo Dybala'nın dava açmak için hazırlandığı belirtildi.

İtalya'da mali polis teşkilatının başlattığı Prisma soruşturması kapmasında konuşan Paulo Dybala'nın açıklamaları büyük ses getirdi.

Juventus'un 2015-2016 sezonunda Palermo'dan 41 milyon euro bedel karşılığında transfer ettiği Paulo Dybala, 7 sezon boyunca Torino temsilcisinde forma giydi. Arjantinli futbolcu Juventus kariyerinde 293 müsabakada forma şansı buldu. Paulo Dybala bu karşılaşmalarda 115 kez rakip fileleri havalandırdı ve 48 gol pası verdi.

Paulo Dybala, Juventus formasıyla 5 kez Serie A şampiyonluğu, 4 kez İtalya Kupası şampiyonluğu ve 3 kez İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Paulo Dybala'nın mali polis teşkilatına verdiği ifade ortaya çıktı. Juventus'ta son maaşının ne zaman ödendiğini hatırlamayan Paulo Dybala'nın Juventus'un kendisine hala borcu olduğunu bildirdiği ifade edildi.

3 milyon 700 bin euro alacağı olduğunu belirten Paulo Dybala'nın son ödeme tarihi Nisan 2023'te olan ödemenin ödenmemesi halinde avukatlarının yazılı talebiyle dava açacağını aktardığı belirtildi. Durum hakkında konuşan Arjantinli on numara, "Paramı geri istiyorum ama herhangi bir dava açmadan hem benim hem de Juventus için sorunlardan kaçınıyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.