Paulo Dybala, Juventus'a dava açıyor

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala, Juventus'a karşı harekete geçti. Arjantinli futbolcu, İtalya'da mali polis teşkilatı tarafından bir saat dinlendi. Paulo Dybala'nın dava açmak için hazırlandığı belirtildi.



İtalya'da mali polis teşkilatının başlattığı Prisma soruşturması kapmasında konuşan Paulo Dybala'nın açıklamaları büyük ses getirdi.

Juventus'un 2015-2016 sezonunda Palermo'dan 41 milyon euro bedel karşılığında transfer ettiği Paulo Dybala, 7 sezon boyunca Torino temsilcisinde forma giydi. Arjantinli futbolcu Juventus kariyerinde 293 müsabakada forma şansı buldu. Paulo Dybala bu karşılaşmalarda 115 kez rakip fileleri havalandırdı ve 48 gol pası verdi.

Paulo Dybala, Juventus formasıyla 5 kez Serie A şampiyonluğu, 4 kez İtalya Kupası şampiyonluğu ve 3 kez İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Paulo Dybala'nın mali polis teşkilatına verdiği ifade ortaya çıktı. Juventus'ta son maaşının ne zaman ödendiğini hatırlamayan Paulo Dybala'nın Juventus'un kendisine hala borcu olduğunu bildirdiği ifade edildi.

3 milyon 700 bin euro alacağı olduğunu belirten Paulo Dybala'nın son ödeme tarihi Nisan 2023'te olan ödemenin ödenmemesi halinde avukatlarının yazılı talebiyle dava açacağını aktardığı belirtildi. Durum hakkında konuşan Arjantinli on numara, "Paramı geri istiyorum ama herhangi bir dava açmadan hem benim hem de Juventus için sorunlardan kaçınıyorum" ifadelerini kullandı.