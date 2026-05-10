  • Paulo Dybala, Roma'dan ayrılacağını açıkladı
Paulo Dybala, Roma'dan ayrılacağını açıkladı

Paulo Dybala, Roma'daki geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Arjantinli yıldız, Roma taraftarı önünde oynayacağı derbinin son maçı olabileceğini söylerken, kulüpten kendisine henüz yeni sözleşme konusunda herhangi bir dönüş yapılmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 21:45 - Güncelleme:
Roma forması giyen Paulo Dybala, ligde Parma ile oynadıkları maçın ardından geleceğine dair gelen sorulara yanıt verdi.

"MUHTEMELEN SON MAÇIM"

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dybala, geleceği ve yeni sözleşme durumunun ne olduğu konusunda gelen sorunun ardından, "Ben de bilmek isterdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarlarının önünde oynayacağım son maç olacak..." yanıtını verdi.

Bu sözlerinin ardından, "Yani sözleşmeyle ilgili karar verildi mi?" sorusu yöneltilen Arjantinli yıldız, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor." dedi.

Kendisinin düşüncesi sorulan 32 yaşındaki futbolcu, "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

"KULÜP İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Dybala, "Kulüp seninle iletişime geçti mi?" sorusunun ardından, "Hayır." dedi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dybala için daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Boca Juniors iddiası da gündeme gelmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 25 maçta süre bulan 32 yaşındaki Paulo Dybala, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

