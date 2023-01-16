Paulo Dybala, Roma'yı galibiyete taşıdı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım, 40. ve 82. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Fiorentina'yı 2-0 yenen Roma, puanını 34 yaptı ve puan tablosunda 7. basamakta yer buldu.

Haftayı puansız kapatan Fiorentina ise 23 puanla 10. sırada kaldı.

ATALANTA, SALERNİTANA KARŞISINDA TARİHİ FARKLA KAZANDI

Atalanta'nın Salernitana'yı Bergamo'daki Gewiss Stadı'nda ağırladığı maçta 10 gol atılırken, ev sahibi takım maçtan 8-2'lik skorla galip ayrıldı.

Atalanta'nın gollerini, 5. dakikada Boga, 20. ve 54. dakikada Lookman, 23. dakikada Scalvini, 38. dakikada Koopmeiners, 41. dakikada Hojlund, 61. dakikada Ederson ve 85. dakikada Zortea attı.

Konuk Salernitana'nın gollerini ise 10. dakikada Dia ve 56. dakikada Nicolussi Caviglia kaydetti.

Atalanta, bu galibiyetle puanını 34 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Bu yenilgiyle 16. sıraya gerileyen 18 puanlı Salernitana ise bu sezon 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada, Atalanta kadrosunda yer alan ve bu maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral da 58. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu arada, karşılaşmada bir grup Türk taraftar da Demiral'a destek verdi.

Napoli'nin 47 puanla liderliğini sürdürdüğü Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sassuolo-Lazio: 0-2, Torino-Spezia: 0-1 ve Udinese-Bologna: 1-2.

18. haftanın kapanış maçında 16 Ocak Pazartesi günü Empoli-Sampdoria ile karşılaşacak.