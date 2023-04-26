Paulo Dybala: Ronaldo'ya, 'Küçükken senden nefret ediyordum' dedim

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala, çarpıcı sözler sarf etti.

CRISTIANO RONALDO

İtalyan basınına konuşan Dybala, Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisine dair soruya, "Ronaldo ile 3 güzel yıl geçirdik. Takım çok güçlüydü ve o da bize ekstra güç oldu. Arjantin'de Messi ile Ronaldo arasındaki rekabeti derinden hissediyorsunuz. Çocukken tabii ki Messi'nin tarafındaydım. Bir gün bir maçta önce Ronaldo'ya, 'Küçükken senden nefret ediyordum' dedim ve birlikte gülüştük." dedi.

JOSE MOURINHO

Daha sonra Mourinho hakkında konuşan Dybala, "Jose Mourinho'nun futbol üzerinde müthiş bir etkisi var. Çok iyi bir satranç oyuncusu olabilirdi. Roma'ya gelmeden önce onunla 2 kez görüştük ve özel şeyler hissettim. Karşısındaki kişinin zihnine girmeyi çok iyi biliyor ve bu günümüz futbol dünyasında eşine az rastlanır bir şey. Mourinho, futboldan çok iyi anlıyor." dedi.

ROMA'DA 10 NUMARA

Son olarak Roma'da 10 numarayı giyip giymeyeceğini yanıtlayan Dybala, "Roma'nın 10 numarası sonsuza dek Francesco Totti olacak. Tıpkı Juventus'ta Del Piero'nun olduğu gibi. Juventus'tayken benden 10 numarayı giymemi istediler ve bu büyük bir gururdu. Roma için ise 'Asla, asla dememek gerekir' diyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Roma formasıyla 34 resmi maça çıkan 29 yaşındaki 10 numara, bu maçlarda 16 gol 8 asist kaydetti.