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Spor

Paulo Dybala seferberliği başladı! Taraftar...

Devre arası transfer döneminde en yakın rakibi Galatasaray'ın üst üste transfer açıklaması Fenerbahçe'nin de harekete geçmesini sağladı. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden yönetime çağrıda bulunuyor.

Sabah19 Şubat 2023 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Paulo Dybala seferberliği başladı! Taraftar...
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Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Icardi ve Mertens'e rağmen kadrosuna Zaniolo'yu da katmasının ardından yönetime baskıda bulunuyor.

Yönetime sosyal medya aracılığılyla transfer baskısı yapan sar-lacivertliler bir yandan da ismi Fenerbahçe ile anılan isimlere pres uyguluyor. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi olan Paulo Dybala için seferberlik olan eden taraftarlar Arjantinli futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' (Fenerbahçe'ye gel) mesajları atıyor.

2015 senesinde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan 29 yaşındaki forvet arkası, bu sezon Roma ile 22 maça çıkarken, 11 gol-7 asistlik katkı sağladı.

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