Paulo Dybala seferberliği başladı! Taraftar...

Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Icardi ve Mertens'e rağmen kadrosuna Zaniolo'yu da katmasının ardından yönetime baskıda bulunuyor.

Yönetime sosyal medya aracılığılyla transfer baskısı yapan sar-lacivertliler bir yandan da ismi Fenerbahçe ile anılan isimlere pres uyguluyor. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi olan Paulo Dybala için seferberlik olan eden taraftarlar Arjantinli futbolcuya 'Come to Fenerbahçe' (Fenerbahçe'ye gel) mesajları atıyor.

2015 senesinde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan 29 yaşındaki forvet arkası, bu sezon Roma ile 22 maça çıkarken, 11 gol-7 asistlik katkı sağladı.