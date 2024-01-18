Paulo Dybala ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi gerçekleşiyor

Paulo Dybala, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun iknasıyla bedelsiz olarak Roma'ya transfer olmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, İtalya ekibiyle olan sözleşmesine serbest kalma bedeli ekletmişti. Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüpleri için 20 milyon euro, İtalya dışı için ise 12 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

PAULO DYBALA RESMEN AYRILIYOR

Jose Mourinho'nun Roma'daki teknik direktörlük görevden alınmasıyla, Arjantinli yıldız da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, deneyimli futbolcu için harekete geçti. Ada basının haberine göre; Aston Villa, Dybala'nın serbest kalma maddesini ödeyip kadrosuna katmayı planlıyor.

ROMA DÖNEMİ

Bu sezon Çizme ekibiyle 18 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi