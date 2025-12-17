İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7265
  • EURO
    50,2594
  • ALTIN
    5954.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Paulo Dybala ülkesine dönüyor

Serie A'da Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın, kış transfer döneminde ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a gidebileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Paulo Dybala ülkesine dönüyor
ABONE OL

Boca Juniors, kış transfer döneminde Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Arjantin temsilcisinin ilgisine rağmen ocak ayı için şu aşamada herhangi bir resmi görüşme bulunmuyor.

Haberde, Paulo Dybala'nın önceliğinin bu sezon Roma'da kalmak olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcunun, 2026 yazında sona erecek sözleşmesi öncesinde geleceğiyle ilgili kararını daha sonra vermek istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma forması ile 13 maça çıkan Dybala, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.