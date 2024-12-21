İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2024 Cumartesi / 20 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paulo Dybala'da anlaşma tamam! İtalyanlar duyurdu
Spor

Paulo Dybala'da anlaşma tamam! İtalyanlar duyurdu

Adı Süper Lig kulüpleri ile anılan Paulo Dybala için sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Arjantinli yıldız futbolcu, pazar günü Roma ile son maçına çıkarak takıma veda edecek. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha sonra Galatasaray'a transferi için görüşmelere resmen başlayacak.

21 Aralık 2024 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Paulo Dybala'da anlaşma tamam! İtalyanlar duyurdu
ABONE OL

Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Paulo Dybala ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan medyasının Galatasaray ile Paulo Dybala arasındaki flörte olan yakın ilgisi devam ediyor.

GAZETTA DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde transfer haberini okurlarına "Dybalatasaray" başlığıyla duyuran La Gazetta dello Sport, bu kez daha da iddialı bir manşetle çıkarak anlaşmanın tamamlandığını öne sürdü.

"ROMA İLE SON MAÇINA ÇIKIYOR"

Habere göre Dybala pazar günü Roma'nın kendi sahasında Parma ile oynayacağı Serie A maçında son kez forma giyecek ve bu mücadelenin ardından Galatasaray'a transfer süreci resmen başlayacak. Operasyona son noktayı koyacak isim olarak da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek işaret edildi.

ROMA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakıldığında ise arada hala ufak pürüzler olduğu görülüyor. Roma'nın sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi var.

GALATASARAY BEDAVA İSTİYOR

Sarı-Kırmızılılar bu transferi bonservis ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Bunun yerine oyuncunun istediği yüksek maaşın bir bölümünün taksitlere bölünerek imza ücreti şeklinde verilmesi planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.