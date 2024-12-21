Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Paulo Dybala ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan medyasının Galatasaray ile Paulo Dybala arasındaki flörte olan yakın ilgisi devam ediyor.

GAZETTA DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde transfer haberini okurlarına "Dybalatasaray" başlığıyla duyuran La Gazetta dello Sport, bu kez daha da iddialı bir manşetle çıkarak anlaşmanın tamamlandığını öne sürdü.

"ROMA İLE SON MAÇINA ÇIKIYOR"

Habere göre Dybala pazar günü Roma'nın kendi sahasında Parma ile oynayacağı Serie A maçında son kez forma giyecek ve bu mücadelenin ardından Galatasaray'a transfer süreci resmen başlayacak. Operasyona son noktayı koyacak isim olarak da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek işaret edildi.

ROMA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakıldığında ise arada hala ufak pürüzler olduğu görülüyor. Roma'nın sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi var.

GALATASARAY BEDAVA İSTİYOR

Sarı-Kırmızılılar bu transferi bonservis ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Bunun yerine oyuncunun istediği yüksek maaşın bir bölümünün taksitlere bölünerek imza ücreti şeklinde verilmesi planlanıyor.