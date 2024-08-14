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Spor

Paulo Dybala'dan dev teklife ret

Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'tan gelen 20 milyon euro maaş teklifini reddetti.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Paulo Dybala'dan dev teklife ret
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Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala, Suudi Arabistan takımlarından Al-Qadsiah'tan gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Al-Qadsiah'ın Dybala'ya 2 yıllık sözleşme ve sezonluk 20 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.

Haberde, Dybala'nın yeniden Arjantin Milli Takımı'nda forma giymek istediği ve bu nedenle kariyerine Avrupa'da ya da Güney Amerika'da devam etmek istediği, bu sebeple Suudi Arabistan'dan gelen teklife olumsuz yaklaştığı kaydedildi.

"FORM OLARAK İYİ DURUMDA"

Dybala'ya yaz transfer döneminin sonuna kadar ciddi bir teklif gelmemesi halinde tecrübeli oyuncunun takımda kalacağı ifade edildi.

Arjantinli yıldızın form durumunun da şu an da iyi olduğu aktarıldı.

Roma, İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk maçında Cagliari karşısında çıkacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Roma'ya 2022'de imza atan Paulo Dybala, geçtiğimiz sezon 39 maçta sahaya çıktı.

Dybala bu maçlarda 16 gol ve 10 asist kaydetti.

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