Paulo Dybala'dan Galatasaray kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalyan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu iddia edildi.

YÜKSEK MAAŞI ENGEL

Roma'da 6 maç daha oynaması halinde yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzayacak. İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncuyu yüksek maaşından dolayı kadroda düşünmüyor.

GALATASARAY'I REDDETTİ!

Roma'nın bu kararına rağmen Paulo Dybala, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon €'luk teklifi reddetti. Yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.

YENİ GÖRÜŞME OLABİLİR

Galatasaray oyuncuyu ikna etmek için yeni bir görüşme daha yapabilir.

İtalyan ekibinde bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.