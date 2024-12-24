İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2588
  • EURO
    36,8857
  • ALTIN
    2963.54
  • BIST100
    9587.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Paulo Dybala'dan Galatasaray kararı!

Bir süredir adı Galatasaray ile ayrılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın Roma'da kalma kararı aldığı öğrenildi.

24 Aralık 2024 Salı 15:07 - Güncelleme:
Paulo Dybala'dan Galatasaray kararı!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalyan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu iddia edildi.

YÜKSEK MAAŞI ENGEL

Roma'da 6 maç daha oynaması halinde yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzayacak. İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncuyu yüksek maaşından dolayı kadroda düşünmüyor.

GALATASARAY'I REDDETTİ!

Roma'nın bu kararına rağmen Paulo Dybala, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon €'luk teklifi reddetti. Yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.

YENİ GÖRÜŞME OLABİLİR

Galatasaray oyuncuyu ikna etmek için yeni bir görüşme daha yapabilir.

İtalyan ekibinde bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.