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Spor

Paulo Dybala'dan Juventus'a rekor tazminat davası!

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Paulo Dybala, eski takımı Juventus'a sözleşmeyi tek taraflı bozması nedeniyle 54 milyon euroluk tazminat davası açmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

23 Mart 2023 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Paulo Dybala'dan Juventus'a rekor tazminat davası!
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Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Juventus'a eski oyuncusu Paulo Dybala, dava açmaya hazırlanıyor.

La Repubblica'da yer alan habere göre; Dybala, 2021 yılında prensip anlaşmasına vardığı Juventus'un sözleşmeyi tek taraflı bozması sebebiyle Torino ekibine dava açacak.

Habere göre, Juventus ile Arjantinli yıldız arasındaki sözleşme görüşmeleri 2021 yılının Haziran ayında başlamıştı. Prensipte anlaşmaya varılmasına rağmen Juventus, tek taraflı anlaşmayı iptal etti. Ve oyuncunun planlarını değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Oyuncu tarafı Juventus'a çeşitli nedenlerle toplamda 54 milyon euroluk bir tazminat davası açacağı iddia edildi.

Paulo Dybala, Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 13 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.

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