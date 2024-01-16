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Spor

Paulo Dybala'dan Mourinho'ya duygusal veda!

İtalya ekibi Roma'nın teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasından sonra Paulo Dybala, tecrübeli hoca için veda mesajı yayınladı.

16 Ocak 2024 Salı 18:27 - Güncelleme:
Paulo Dybala'dan Mourinho'ya duygusal veda!
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından takımın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından Mourinho'ya veda eden Dybala, "Her şey için teşekkürler Mister. Sizinle çalışmak büyük bir zevkti. Verdiğiniz tavsiyeler ve bana söylediğiniz her kelime için teşekkürler. En iyi dileklerim sizinle. Umarım gelecekte bir kez daha karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

Roma, Jose Mourinho'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinde kulübün efsane oyuncularından Daniele De Rossi'yi getirdiğini açıklamıştı.

30 yaşındaki Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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