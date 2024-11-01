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Spor

Paulo Dybala'dan Roma'ya hayat öpücüğü

İtalya Serie A'nın 10. haftasında evinde Torino'yu konuk eden Roma, rakibini Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.

1 Kasım 2024 Cuma 01:43 - Güncelleme:
Paulo Dybala'dan Roma'ya hayat öpücüğü
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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Ivan Juric'in ekibi Roma, evinde Paolo Vanoli'nin yönetimindeki Torino'yu 1-0 mağlup etti.

DYBALA TARİHE GEÇTİ

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Roma'nın golünü 20. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Paulo Dybala, bu gol ile birlikte Serie A kariyerindeki 125. golün attı ve lig tarihinin en golcü üçüncü Arjantinli oyuncusu oldu.

Hernan Crespo 153, Gabriel Batistu ise 183 gol ile Paulo Dybala'nın önünde bulunuyor. Gonzalo Higuain ise 125 gol ile Paulo Dybala ile aynı sırayı paylaşıyor.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA OYNADI

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galip gelen Roma puanını 13'e yükseltirken, Torino 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Roma deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşırken, Torino evinde Fiorentina ile karşılaşacak.

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