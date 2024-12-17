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  • Paulo Dybala'nın adı Galatasaray ile anılıyordu! Roma'dan resmi açıklama geldi
Spor

Paulo Dybala'nın adı Galatasaray ile anılıyordu! Roma'dan resmi açıklama geldi

Roma'nın yıldız futbolcu Paulo Dybala için Galatasaray iddiaları gündemi sarmıştı. KOnuyla ilgili açıklama İtalyan ekibinin teknik direktöründen geldi. Claudio Ranieri transfer haberleri için 'Ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Aralık 2024 Salı 16:35 - Güncelleme:
Paulo Dybala'nın adı Galatasaray ile anılıyordu! Roma'dan resmi açıklama geldi
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Galatasaray'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanan Paulo Dybala için Roma'dan açıklama geldi.

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Arjantinli yıldızıyla ilgili konuştu. Ranieri, "Ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim." sözleri dikkat çekti.

İtalya teknik adam, "Paulo'yu takımımda görmek isterim ama başka öncelikleri varsa iki tarafın da mutlu olması gerekiyor. Eğer birisi ayrılmak istiyorsa, burada mutlu oyuncuların kalmasını isterim. Şu anda ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 18 maçta süre bulan Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Dybala için görüşmeler başladı

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