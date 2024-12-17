Galatasaray'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanan Paulo Dybala için Roma'dan açıklama geldi.

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Arjantinli yıldızıyla ilgili konuştu. Ranieri, "Ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim." sözleri dikkat çekti.

İtalya teknik adam, "Paulo'yu takımımda görmek isterim ama başka öncelikleri varsa iki tarafın da mutlu olması gerekiyor. Eğer birisi ayrılmak istiyorsa, burada mutlu oyuncuların kalmasını isterim. Şu anda ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 18 maçta süre bulan Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Dybala için görüşmeler başladı