İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,455
  • EURO
    21,4378
  • ALTIN
    1241.09
  • BIST100
    4789.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki ilginç detay ortaya çıktı
Spor

Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki ilginç detay ortaya çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya sezon başında bonservissiz bir şekilde transfer olan Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin detayları ortaya çıktı.

27 Nisan 2023 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki ilginç detay ortaya çıktı
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi gündem oldu.

İTALYA 20, YURT DIŞI 12

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sezon başında Roma'ya bonservissiz şekilde katılan Paulo Dybala'nın sözleşmesinde, "İtalyan kulüplerine 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon euro karşılığında serbest kalır" maddesi olduğu ifade edildi.

MAAŞ ARTIRABİLİR

Sözleşmede, eğer bir İtalyan kulübü 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmak isterse, Roma'nın Dybala'nın 3.8 milyon euroluk maaşını 6 milyon euroya çıkararak bu transferi engelleme hakkının da olduğu belirtildi. Haberde, olası bir transfer teklifinde son sözün Paulo Dybala'da olacağı yazıldı.

Bu sezon Roma formasıyla 34 resmi maça çıkan Dybala, bu maçlarda 16 gol 7 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.