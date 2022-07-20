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Spor

Paulo Dybala'nın yeni takımı belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Dybala'nın Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Dybala'nın Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Roma, Dybala transferini, Aarjantinli golcü oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yüzünü kapatarak yaptığı gol sevinci anına ilişkin fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

2012'den beri İtalya Serie A'da top koşturan Dybala, daha önce Palermo ve Juventus forması giydi. Dybala, Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Dybala, 2015'ten bu yana formasını giydiği Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

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