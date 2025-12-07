İSTANBUL 13°C / 9°C
  • Paulo Fonseca, 9 ay sonra yeniden takımın başında
Spor

Paulo Fonseca, 9 ay sonra yeniden takımın başında

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 15:13
Paulo Fonseca, 9 ay sonra yeniden takımın başında
Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi. Fonseca, bugün TSİ 22.45'te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam sahadaki yerini alabilecek.

52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

