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Spor

Paulo Fonseca için tarihi ceza yolda

Ligue 1 ekibi Lyon'un Brest'i 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta hakemin üzerine yürüyen ve akafa atar gibi yapan teknik direktör Paulo Fonseca kırmızı kart gördü. Deneyimli çalıştırıcının bu hareketi nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Paulo Fonseca için tarihi ceza yolda
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Fransa Ligue 1'de takımı Lyon'un Brest'i 2-1 yendiği maçta hakemin üzerine yürüyüp kafa atar gibi yapan teknik direktör Paulo Fonseca kırmızı kart gördü.

Portekizli teknik adamın, 7 ay ceza alabileceği iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan haberde Fonseca'ya birkaç ay men cezası verilebileceği ancak bu cezanın 7 aya kadar yükselebileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa Ligue 1'de 24. hafta mücadelesinde Lyon, Brest'i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Lyon, sahadan galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Lyon'un gollerini Alexandre Lacazette (2) kaydederken Brest'in golünde Kenny Lala ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Benoit Millot'un üzerine yürüyen Fonseca, ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Millot, olası bir penaltı pozisyonu için VAR monitörüne gitti. Kontrolün ardından hakem Millot, Fonseca'ya gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kartın çıkmasının ardından hakemin üzerine yürüyen Fonseca'yı futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Öfkeli bir şekilde soyunma odasının yolunu tutan Portekizli, "Bu hareketimden dolayı özür dilerim yapmamalıydım ama futbol bazen bizi yanlış tepkilere sürüleyebiliyor" diyerek af diledi.

LYON PERFORMANSI

Ligue 1'de sezona Pierre Sage ile başlayan Lyon, üst üste kötü sonuçlar almasının ardından 19. haftadaki Nantes maçı sonrası görevine son verildi. Lyon yönetimi, Sage'nin yerine 31 Ocak'ta daha önce Fransa'da Lille'i de çalıştıran Paulo Fonseca'yı getirdi.

Başarılı teknik adamla ligde bu sezon 5 maça çıkan Lyon, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fonseca yönetimindeki Lyon, yaşadığı mağlubiyetlerin birini Marsilya'dan diğerini ise PSG'den aldı.

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