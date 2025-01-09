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Spor

Pavel Nedved, Fatih Terim ile birlikte çalışacak

Fatih Terim'in kulübü Al-Shabab, Pavel Nedved'i sportif direktör olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
Pavel Nedved, Fatih Terim ile birlikte çalışacak
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Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim'i göreve getirdikten sonra bir başka futbol efsanesiyle daha anlaştı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi, sportif direktörlük görevi için Pavel Nedved ile sözleşme imzaladı.

YÖNETİCİ OLARAK NEDVED

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Pavel Nedved, efsanesi olduğu Juventus'ta idari pozisyonlarda görev aldı.

2010-2015 yılları arasında kulübün yönetim kurulu üyesi olarak hizmet veren Nedved, 2015-2022 yılları arasında ise asbaşkanlık görevini üstlendi.

"NEDVED BAŞKA BİR ANLAM TAŞIYOR"

Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Pavel Nedved'e de değindi. Terim, "Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • FatihTerim
  • AlShabab
  • PavelNedved

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