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Spor

Pavlyuchenko'dan hakeme tepki: Polonyalılar, Ruslardan haz etmiyor

Rusya'nın Milli Takımımıza 3-2'lik skorla kaybettiği Uluslar Ligi karşılaşmasından sonra tecrübeli Rus futbolcu Roman Pavlyuchenko'dan hakeme tepki geldi. Pavlyuchenko, 'Maçın hakemleri çok kötüydü. Polonyalılar, Ruslardan haz etmiyor. Bu maç bunun kanıtı oldu.' dedi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:05
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Kariyerine Rusya 3. Ligi'nde devam eden Roman Pavlyuchenko, Milli Takımımızın Rusya karşısında kazandığı maçın hakemine tepki gösterdi.

Rusya Milli Takımının da eski oyuncusu olan 38 yaşındaki oyuncu, Rusya'nın aldığı yenilgiyi yorumladı.

"POLONYALILAR RUSLARDAN HAZ ETMİYOR "

Pavlyuchenko açıklamasında; "Maçın hakemleri çok kötüydü. Futbol oynamaya geliyorsunuz, siyah üniformalı adam bir anda maçın sonucuna etki ediyor. Polonyalı hakem, Rusya'ya küstahça muamele gösterdi. Polonyalılar, Ruslardan haz etmiyor. Bu maç bunun kanıtı oldu." dedi.

Milli Takımımız, Rusya'yı 3-2'lik skorla mağ

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