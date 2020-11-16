Pavlyuchenko'dan hakeme tepki: Polonyalılar, Ruslardan haz etmiyor

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:05

Kariyerine Rusya 3. Ligi'nde devam eden Roman Pavlyuchenko, Milli Takımımızın Rusya karşısında kazandığı maçın hakemine tepki gösterdi.

Rusya Milli Takımının da eski oyuncusu olan 38 yaşındaki oyuncu, Rusya'nın aldığı yenilgiyi yorumladı.

"POLONYALILAR RUSLARDAN HAZ ETMİYOR "



Pavlyuchenko açıklamasında; "Maçın hakemleri çok kötüydü. Futbol oynamaya geliyorsunuz, siyah üniformalı adam bir anda maçın sonucuna etki ediyor. Polonyalı hakem, Rusya'ya küstahça muamele gösterdi. Polonyalılar, Ruslardan haz etmiyor. Bu maç bunun kanıtı oldu." dedi.

Milli Takımımız, Rusya'yı 3-2'lik skorla mağ