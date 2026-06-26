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Spor

Paylaşım yapar yapmaz ortalık yıkıldı! Uğurcan Çakır'ın sözleri gündem oldu

A Milli Takım'ın deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçtan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tecrübeli eldiven, 'Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum. Daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Performansı sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalan Uğurcan'ın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

BEYZA NUR YILMAZ26 Haziran 2026 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Paylaşım yapar yapmaz ortalık yıkıldı! Uğurcan Çakır'ın sözleri gündem oldu
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A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, ABD karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Milli file bekçisinin paylaşımı şu şekilde:

"Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Ancak demek ki bir yerlerde eksik kaldık, hatalar yaptık ve 24 yıl sonra katıldığımız bu turnuvaya erken veda ettik.

Bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum.

Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık.

Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

GÜNDEM OLDU

Deneyimli file bekçisinin bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı ve gündem oldu.

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