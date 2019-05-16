Paylaşımı dikkat çekti! Tam 20 şehir var
Fulham'a veda eden Ryan Babel, gelecek planları ile ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Premier Lig'e veda eden Fulham'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Instagram'dan ilginç paylaşım yaptı.
Hollandalı kanat oyuncusu, paylaştığı fotoğrafın altına "Bir sonraki durağımı bilmek ister misin? Kanalıma abone olun" ifadelerini kullandı.
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Babel'in durakları arasında İstanbul'un da yer alması dikkat çekti.
İşte Babel'in paylaşımı:
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