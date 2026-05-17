Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın gece 23:30 sularında yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

MERİH DEMİRAL'DAN AL-NASSR'A 3 KUPALI GÖNDERME

Merih Demiral, Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından 3 kupalı paylaşım yaptı. Deneyimli stoper, Al-Ahli ile kazandığı 2 Asya Şampiyonlar Ligi ve 1 Suudi Arabistan Süper Kupası ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Demiral'ın paylaşımının büyük etkileşim (107 bin beğeni, 15 bin yorum) aldığı görüldü.

COMAN VE RONALDO İLE TARTIŞMIŞTI

Milli stoper, Suudi Arabistan Pro Lig'de geçtiğimiz günlerde Al-Nassr ile oynadıkları maç sonrası Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo ile tartışmış ve müsabakanın ardından çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Merih Demiral 2-0 yenildikleri maçın ardından "Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu. Al-Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici. Al-Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz" demişti.

FEDERASYONDAN CEZA ALMIŞTI

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yaşananların ardından Merih Demiral'a 1 maç men ve 50 bin Riyal para cezası vermişti.