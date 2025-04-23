İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2754
  • EURO
    43,6471
  • ALTIN
    4083.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Payton Pritchard NBA'de yılın 6. oyuncusu oldu
Spor

Payton Pritchard NBA'de yılın 6. oyuncusu oldu

NBA ekibi Boston Celtics forması giyen Payton Pritchard, yılın en iyi 6. oyuncusu seçildi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Payton Pritchard NBA'de yılın 6. oyuncusu oldu
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Payton Pritchard, yılın 6. oyuncusu seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon süre aldığı 80 maçta 14,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları üreten 27 yaşındaki ABD'li şutör Pritchard, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Detroit Pistons'tan Malik Beasley ikinci, Cleveland Cavaliers'tan Ty Jerome ise üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde ilk kez bu ünvanı elde eden Pritchard, Kevin McHale (1983-1984 ve 1984-1985), Bill Walton (1985-1986) ve Malcolm Brogdon'dan (2022-2023) sonra ödülü kazanan 4. Celtics oyuncusu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.