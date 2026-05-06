Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı Sacha Boey'in akıbeti merak konusu.

GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

Galatasaray, Bayern Münih'in tamamen gözden çıkardığı Sacha Boey'le devam etmek istese de 15 milyon euroluk opsiyonu ödemeye razı değil. Sky Sport'un gece geç saatlerde geçtiği haberde sarı-kırmızılıların Alman deviyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ifade edildi.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Sacha Boey'in 15 milyon euroluk opsiyonunun düşürülmesi istenirken, Galatasaray'ın önündeki bir diğer seçenek ise Fransız sağ beki 1 yıl daha kiralamak.

BAYERN KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Bayern Münih, 2028 yazına kadar sözleşmesi olmasına karşın 25 yaşındaki futbolcuyu hiçbir şekilde yeni sezon planlamasında düşünmüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile tüm kulvarlarda 14 maça çıkıp 757 dakika oynadı ve 2 gol attı.