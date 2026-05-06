İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2339
  • EURO
    53,1278
  • ALTIN
    6805
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pazarlık için masaya oturulacak! Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi
Spor

Pazarlık için masaya oturulacak! Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi

Galatasaray, ara transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Sacha Boey için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, başarılı futbolcu için pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Pazarlık için masaya oturulacak! Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi
ABONE OL

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı Sacha Boey'in akıbeti merak konusu.

GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

Galatasaray, Bayern Münih'in tamamen gözden çıkardığı Sacha Boey'le devam etmek istese de 15 milyon euroluk opsiyonu ödemeye razı değil. Sky Sport'un gece geç saatlerde geçtiği haberde sarı-kırmızılıların Alman deviyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ifade edildi.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Sacha Boey'in 15 milyon euroluk opsiyonunun düşürülmesi istenirken, Galatasaray'ın önündeki bir diğer seçenek ise Fransız sağ beki 1 yıl daha kiralamak.

BAYERN KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Bayern Münih, 2028 yazına kadar sözleşmesi olmasına karşın 25 yaşındaki futbolcuyu hiçbir şekilde yeni sezon planlamasında düşünmüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile tüm kulvarlarda 14 maça çıkıp 757 dakika oynadı ve 2 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.