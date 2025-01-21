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Spor

Pazarlık süreci sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos

Transferde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe Diego Carlos transferinde sona yaklaştı. İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşan sarı lacivertli ekibin kısa süre içerisinde oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam21 Ocak 2025 Salı 09:14 - Güncelleme:
Pazarlık süreci sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos
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Sarı-Lacivertliler stoper krizini Diego Carlos ile çözdü. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile yapılan uzun pazarlık süreci mutlu sonla tamamlandı. Fenerbahçe, 4 taksitle 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı stoper ise 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Carlos'un yıllık ücreti ise 3.7 milyon euro civarında olacak. Maliyeti 25 milyon euroyu bulan Tuta, Medina, Danso gibi stoperlerden vazgeçen Sarı-Lacivertliler, Carlos'u alacakları da dahil toplamda 18.5 milyon euroya bitirmiş oldu. Bu sezon Aston Villa forması ile 17 maçta 1403 dakika süre alan deneyimli savunmacı, G.Saraylı Sanchez'e benzetiliyor. Bir savunma oyuncusuna göre hızlı ve atletik olan Sambacı, Jose Mourinho'nun kriterlerine göre tercih edildi.

2022'DE AŞİL SAKATLIĞI

Bu sezon 3 Ocak'ta ayağından sakatlanan Carlos, 18 gündür sahalardan uzak. Kısa süre içinde dönmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu 2022'de aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 218 gün sahalardan uzak kalmıştı. Taraftarların sakatlık konusunda tereddütü var...

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