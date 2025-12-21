Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Andre Neto'ya kanca attı. Ada basınından onefootball'ın haberine göre 30 milyon euro civarında bir bedelle pazarlıklarlar başladı. Aslan'ın hedefi ise 25 milyon euronun altında paraya transferi bitirmek. İngiltere'de mutlu olanan 24 yaşındaki futbolcunun ülkeden ayrılmaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.

MERKEZ ORTA SAHA

2024 yılında Andre'yi 22 milyon euroya Fluminense'den kadrosuna katan İngiliz ekibi Wolverhampton, ekonomik darboğazdan çıkabilmek adına oyuncusunu zarar etmeden takımdan gönderebilir. Cim-Bom masadaki en ciddi talipli. Merkez orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen yetenekli futbolcu, 13 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.