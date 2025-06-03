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Spor

Pazarlıklar başladı! Trabzonspor'dan Marcelo Brozovic hamlesi

Gelecek sezon şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor transferde düğmeye bastı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo mavili ekip, Al-Nassr forması giyen 32 yaşındaki deneyimli Marcelo Brozovic için pazarlıklara başladı. İşte detaylar...

AKŞAM3 Haziran 2025 Salı 09:05 - Güncelleme:
Pazarlıklar başladı! Trabzonspor'dan Marcelo Brozovic hamlesi
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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek ve yeniden yarışa girmek isteyen Trabzonspor, önce merkezi sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bir süredir Marcelo Brozovic ile temasta olan Karadeniz ekibi, Hırvat orta sahanın kulübü Al-Nassr'la da pazarlıklara başladı. Suudi ekibinin 5 milyon euro talep ettiği ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Trabzonspor'un zorlandığı aktarıldı. Bordo-Mavililer, Brozovic'in alacakları konusunda kulübüyle olan meselesinin sonuçlanmasını bekleyecek. Bir yıl daha kontratı olan ünlü futbolcunun yıllık kazancının 15 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor

30 HAZİRAN TOPBAŞI

Trabzonspor, 30 Haziran pazartesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Hazırlıklarının Trabzon etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan Bordo-Mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı Erzurum'a giderek 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek.

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