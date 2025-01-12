İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pazarlıklar devam ediyor! Diego Carlos adım adım Fenerbahçe'ye
Spor

Pazarlıklar devam ediyor! Diego Carlos adım adım Fenerbahçe'ye

Savunma bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos ile anlaşma noktasına geldi. Oyuncu için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibi ile pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar...

Akşam12 Ocak 2025 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Pazarlıklar devam ediyor! Diego Carlos adım adım Fenerbahçe'ye
ABONE OL

Becao ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması ve Samet Akaydin'in istenilen performansı verememesi üzerine savunmacı arayan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile anlaşma noktasına geldi. Portekiz basınına göre; İngiliz ekibinin de gitmesine izin verdiği 31 yaşındaki savunmacının Jose Mourinho tarafından beğenildiği aktarıldı. Portekiz'de Porto B ve Estoril formalarını da terleten Carlos için, Aston Villa 10 milyon euro gibi bir fiyat belirledi.

BU SEZON 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

2022/23 sezonunda Sevilla'dan Aston Villa'ya 31 milyon euro bedelle transfer olan sağ ayaklı stoper, aynı sezon yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sebebiyle 28 maç kaçırmıştı. Bu sezon 17 karşılaşmada süre aldı, herhangi bir skor katkısı veremedi. Bir dönem piyasa değeri 50 milyon euroyu bulan deneyimli savunmacının şu anki piyasa değeri ise 11 milyon euro. Fransa Ligi, La Liga ve Premier Lig tecrübelerine de sahip olan Diego Carlos'un müzesinde bir de Sevilla'yla yaşadığı Avrupa Kupası var.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.