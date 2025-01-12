Becao ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması ve Samet Akaydin'in istenilen performansı verememesi üzerine savunmacı arayan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile anlaşma noktasına geldi. Portekiz basınına göre; İngiliz ekibinin de gitmesine izin verdiği 31 yaşındaki savunmacının Jose Mourinho tarafından beğenildiği aktarıldı. Portekiz'de Porto B ve Estoril formalarını da terleten Carlos için, Aston Villa 10 milyon euro gibi bir fiyat belirledi.

BU SEZON 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

2022/23 sezonunda Sevilla'dan Aston Villa'ya 31 milyon euro bedelle transfer olan sağ ayaklı stoper, aynı sezon yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sebebiyle 28 maç kaçırmıştı. Bu sezon 17 karşılaşmada süre aldı, herhangi bir skor katkısı veremedi. Bir dönem piyasa değeri 50 milyon euroyu bulan deneyimli savunmacının şu anki piyasa değeri ise 11 milyon euro. Fransa Ligi, La Liga ve Premier Lig tecrübelerine de sahip olan Diego Carlos'un müzesinde bir de Sevilla'yla yaşadığı Avrupa Kupası var.