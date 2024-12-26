İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2841
  • EURO
    36,7103
  • ALTIN
    2973.11
  • BIST100
    10006.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pazarlıklar devam ediyor! En-Nesyri için 32 milyon euro
Spor

Pazarlıklar devam ediyor! En-Nesyri için 32 milyon euro

Süper Lig'in ilk devresinin bitmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmaları için vites arttırdı. Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri, Suudi ekibi Al-Nassr ile pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar...

Akşam26 Aralık 2024 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Pazarlıklar devam ediyor! En-Nesyri için 32 milyon euro
ABONE OL

Fenerbahçe transfer dönemi resmen başlamadan ligdeki 8 puanlık farkı kapatmak için gaza bastı. Skor beklentisini Szymanski'nin yerine artık eski Beşiktaşlı on numara Anderson Talisca gerçekleştirecek. Brezilyalı yıldız kısa süre içinde yeni takımına kavuşacak. Sezon başı 20 milyon euro bedelle Sevilla'dan transfer edilen santrfor Youssef En-Nesyri ilk dönemde beklentilerin altında kalsa da son haftalarda attığı gollerle dikkat çekti. Buna rağmen oyuna verdiği katkı ve golcülük becerisi halen tartışma konusu. Talisca'nın kulübü Al-Nassr ise Nesyri için hayli istekli...

SEZON BAŞI F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ

Al Nassr medya danışmanı Saeed Abu Dahesh, yerel medyada Faslı milli futbolcu Youssef En-Nesyri'nin, F.Bahçe'den Al-Nassr'a kiralık transfer olmayı reddettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yıldız oyuncu kararsız. Ancak Fener, golcüyü kiralık göndermiyor. Son olarak Riyad basını, En-Nesyri için 32 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığını bildirdi. Sezon başında da İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı oyuncuyu transfer etmek isteyen Nassr, Fenerbahçe ile girdiği yarışta mutlu sona ulaşamamıştı.

KANARYA TOK SATICI ROLÜNDE

Son gelen bilgilere göre ise Fenerbahçe bu satışta aceleci davranmıyor. Suudi ekibinin iştahını gören Sarı-Lacivertliler'in 40 milyon euroya kadar fiyatı yükseltme arzusu var. Kanarya'da yaklaşık olarak 5 milyon euro kazanan Faslı forvet oyuncusu, 10 milyon euro üzerinde bir maaşa Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Şu anda şartlar anlaşma ortamının oldukça yakın olduğunu gösterse de Fenerbahçe'nin ekstra talepleri işin önünü tıkayabilir. Bu transferin çözüme kavuşması 10-15 günü bulabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.