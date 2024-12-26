Fenerbahçe transfer dönemi resmen başlamadan ligdeki 8 puanlık farkı kapatmak için gaza bastı. Skor beklentisini Szymanski'nin yerine artık eski Beşiktaşlı on numara Anderson Talisca gerçekleştirecek. Brezilyalı yıldız kısa süre içinde yeni takımına kavuşacak. Sezon başı 20 milyon euro bedelle Sevilla'dan transfer edilen santrfor Youssef En-Nesyri ilk dönemde beklentilerin altında kalsa da son haftalarda attığı gollerle dikkat çekti. Buna rağmen oyuna verdiği katkı ve golcülük becerisi halen tartışma konusu. Talisca'nın kulübü Al-Nassr ise Nesyri için hayli istekli...

SEZON BAŞI F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ

Al Nassr medya danışmanı Saeed Abu Dahesh, yerel medyada Faslı milli futbolcu Youssef En-Nesyri'nin, F.Bahçe'den Al-Nassr'a kiralık transfer olmayı reddettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yıldız oyuncu kararsız. Ancak Fener, golcüyü kiralık göndermiyor. Son olarak Riyad basını, En-Nesyri için 32 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığını bildirdi. Sezon başında da İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı oyuncuyu transfer etmek isteyen Nassr, Fenerbahçe ile girdiği yarışta mutlu sona ulaşamamıştı.

KANARYA TOK SATICI ROLÜNDE

Son gelen bilgilere göre ise Fenerbahçe bu satışta aceleci davranmıyor. Suudi ekibinin iştahını gören Sarı-Lacivertliler'in 40 milyon euroya kadar fiyatı yükseltme arzusu var. Kanarya'da yaklaşık olarak 5 milyon euro kazanan Faslı forvet oyuncusu, 10 milyon euro üzerinde bir maaşa Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Şu anda şartlar anlaşma ortamının oldukça yakın olduğunu gösterse de Fenerbahçe'nin ekstra talepleri işin önünü tıkayabilir. Bu transferin çözüme kavuşması 10-15 günü bulabilir.