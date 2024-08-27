Merkez orta saha transferinde Cristian Medina ismine yoğunlaşan Fenerbahçe, bu operasyonda mutlu sona çok yakın. Fred'e alternatifi olmadığını söyleyen Jose Mourinho, öncelik olarak 8 numarayı belirledi.

Sarı lacivertli yönetim de bu doğrultuda Medina için gaza bastı. İlk önce 10 milyon, ardından 11 milyon dolar öneren Fenerbahçe, bonuslarla birlikte son olarak taksitlerle 12 milyonluk bir paket sundu. Boca Juniors ise 20 milyon dolarlık talebini 15'e çekti. Ancak beklentileri bu bedelin peşin ödenmesi. Peşinat pürüzünün giderilmesiyle 22 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak.