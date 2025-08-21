İSTANBUL 31°C / 18°C
Pazarlıklar devam ediyor! Galatasaray'da Ederson çıkmazı

Kaleci transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. PSG'nin İtalyan file bekçisi Donnarumma'yı bitirmeye çalışan Manchester City, Galatasaray'dan, Ederson için yaptığı teklifi yükseltmesini bekliyor. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 09:21
Sarı-Kırmızılılar'ın transfer operasyonundaki denklemler adeta Manchester City'ye bağlandı. PSG'nin biletini kestiği Gianliugi Donnarumma'yı 20 milyon euro civarında bir bedele renklerine bağlayacak olan Manchester City, Ederson'un Galatasaray'a gitmesini bekliyor.

Finansal kurallarla uğraşmak istemeyen İngiliz ekibi, Ederson'un geliriyle bu transferi halletmeye çalışacak. 17-18 milyon sterlin civarında bir beklenti var fakat G.Saray 31 yaşındaki kaleci için bu bonservisi ödemek istemiyor. Aslan'ın son önerisi 10 milyon euro.

3'üncü kaleci konumuna düşmek üzere olan Ederson ise bir an önce Galatasaray formasını giymeyi arzu ediyor. Kalecinin gelmek için istekli olması Cim-Bom yönetimini iştahlandırıyor fakat kulüpler arasında önemli bir fark var. PSG'nin Donnarumma için indirim yapması halinde City de Aslan'a kolaylık sağlayabilir.

