Galatasaray'da sağ bek arayışları tam gaz devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu bölgeye yapılacak oyuncu transferi için geniş bir liste hazırlandı. Listenin ilk sırasında Manchester United'ın 26 yaşındaki İngiliz oyuncusu Aaron Wan-Bissaka yer alıyor. Sarı kırmızılılar, başarılı sağ bek için İngiliz ekibi ile yaptığı pazarlık sürecinde büyük bir aşama kaydetti. Bu görüşmelerde anlaşma sağlanırsa, İngiliz oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif edecek. İngiliz futbolcu, Sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. Öte yandan, Wan Bissaka'nın alternatifi olarak da Lorenz Assignon ve Nordi Mukiele gündeme geldi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Aaron Wan-Bissaka, 2019 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılmıştı. Wan-Bissaka'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Başarılı sağ bekin piyasa değeri 2019 yılında 40 milyon euroya kadar çıkmıştı. Deneyimli oyuncunun İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Wan-Bissaka, Manchester United kariyerinde toplam 190 maça çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi. Aaron Wan-Bissaka, Galatasaray ile Manchester United'ın İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında McTominay'in attığı golün asistini yapmıştı.