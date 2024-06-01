Sarı-Kırmızılı forma ile gösterdiği performansla parlayan Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonu başında dahil olduğu takımdan ayrılmaya çok yakın. İspanyol basını, adı Real Sociedad ile anılan yıldız oyuncu ile ilgili bazı iddialar ortaya attı.

Haberde, Sociedad'ın 22'lik sağ kanat oyuncusunu satmaya hazırlandığı ve bu transferden elde ettiği kazançla Kerem'i alacağı belirtildi. Japon futbolcu Take Kubo ile Barcelona ilgileniyor. Sociedad, 17 milyon euro isteyen Galatasaray'ı 15 milyon euro karşılığında ikna etmek için pazarlık yapıyor.

KEREM'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 54 mücadelede 3 bin 672 dakika forma giyerek 15 gol, 9 asist üreten Aktürkoğlu'nun geleceği ilerleyen günlerde netleşecek.