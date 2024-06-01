İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pazarlıklar devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu'na İspanya yolu gözüktü
Spor

Pazarlıklar devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu'na İspanya yolu gözüktü

Takımdan ayrılmaya hazırlanan Kerem Aktürkoğlu için en güçlü aday İspanyol ekibi Real Sociedad. Milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüp transfer için Take Kubo'yu satarak sarı kırmızılıların istediği 17 milyon euro hazırlamaya çalışıyor. İşte detaylar...

Akşam1 Haziran 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Pazarlıklar devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu'na İspanya yolu gözüktü
ABONE OL

Sarı-Kırmızılı forma ile gösterdiği performansla parlayan Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonu başında dahil olduğu takımdan ayrılmaya çok yakın. İspanyol basını, adı Real Sociedad ile anılan yıldız oyuncu ile ilgili bazı iddialar ortaya attı.

Haberde, Sociedad'ın 22'lik sağ kanat oyuncusunu satmaya hazırlandığı ve bu transferden elde ettiği kazançla Kerem'i alacağı belirtildi. Japon futbolcu Take Kubo ile Barcelona ilgileniyor. Sociedad, 17 milyon euro isteyen Galatasaray'ı 15 milyon euro karşılığında ikna etmek için pazarlık yapıyor.

KEREM'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 54 mücadelede 3 bin 672 dakika forma giyerek 15 gol, 9 asist üreten Aktürkoğlu'nun geleceği ilerleyen günlerde netleşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.