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Spor

Pazarlıklarda sona gelindi! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki pazarlıklarda ise sona gelindi. İki kulübün anlaşmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Pazarlıklarda sona gelindi! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'dan Portekiz ekibine 12 milyon euro bedelle transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, 4.5 milyon euro maaş karşılığında Sarı Lacivertlilere 'evet' dedi. Kulüpler arasındaki pazarlıklarda ise sona gelindi. Transferin tamamlanmasıyla birlikte Aktürkoğlu'nun 4 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle son idmanda yer almadığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Kerem, maç kadrosuna dahil edilmedi. Kerem Aktürkoğlu eğer Benfica'nın Nice ile bugün oynayacağı maçta forma giyseydi UEFA kurallarına göre Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde kadrosuna almasına izin verilmeyecekti. Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.

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