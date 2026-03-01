İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Pazarspor evinde galip

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında konuk ettiği Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 2-1 yendi.

1 Mart 2026 Pazar 15:20
Pazarspor evinde galip
TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 2-1 mağlup etti.

Pazarspor: Ahmet Güney, Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır (Ahmet Taşdemir dk. 83), Musa Orak (Mert Özyıldırım dk. 80), Aziz Demir (İsmet Gürkan dk. 90), İbrahim Metin, Yasin Polat (Ege Vatansever dk. 88)

Yedekler: Mehmet Can Davarcıoğlu, Dursun Miraç Vural, , Yiğit Emre Çalışkan, Niyazi Kılıç, Yücel Biçer, Alperen Erol,Şükrü Göksu Öner

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Yozgat Belediyesi Bozokspor: Eren Karataş, Adnan Aktaş, Furkan Çolak, Oktay Gürdal, Metin Nilifirka, Ömer Gündüz, Eren Büyükkaya (Muhammed Mustafa Yıldırım dk. 65), Yusuf İnci (Muhammed Mustafa Özbay dk. 45) Emre Fırtına, Osman Arslantaş (Mustafa Eren Gençel dk. 72), Ahmet Yağız Mengi (Hasan Karslı dk.46)

Yedekler: Yasin Songültekin, Mücahit Çıra, Çağatay Furkan Kafkas, Abdullah Kaygısız, Egemen Akgül, Mehmet Eren Torun

Teknik Direktör: Sinan Yücer

Goller: Yasin Polat (dk. 56), Aziz Demir (dk.58) (Pazarspor), Hasan Karslı (dk. 51) (Yozgat Belediyesi Bozokspor)

Sarı kartlar: Mehmet Can Davarcıoğlu, Serhat Hazır (Pazarspor), Ömer Gündüz, Öetin Nilifirka (Yozgat Belediyesi Bozokspor)

  • TFF 3. Lig
  • Pazarspor
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor

