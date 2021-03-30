Pazubandını fırlatarak sahayı terk eden Ronaldo yine kaptan!

AA 30 Mart 2021 Salı 14:13 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 14:13

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan ile oynadıkları maçta kaptanlık pazubandını fırlatarak sahayı terk eden Cristiano Ronaldo'nun görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede Ronaldo'nun gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Santos, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığını tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun kazanma hevesi çok yüksek bir oyuncu olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, "Beni, takım arkadaşlarını veya federasyonu düşüncesiz bir tavırla incitmiş olsaydı bu durumu ele almak zorunda kalırdık. Ancak böyle bir şey olmadı. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak." yorumunu yaptı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.