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Spor

Pedri: Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı 2-1 yenerek eleyen Barcelona'da Pedri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2022 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 23:15
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Barcelonalı Pedri, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri, "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım." dedi.

Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu, "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur." ifadelerini kullandı.

Pedri ayrıca, "Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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