İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1702
  • EURO
    50,3217
  • ALTIN
    6254.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pedri: Real Madrid'in çok istekli olacağını biliyorduk
Spor

Pedri: Real Madrid'in çok istekli olacağını biliyorduk

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Pedri, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 01:25 - Güncelleme:
Pedri: Real Madrid'in çok istekli olacağını biliyorduk
ABONE OL

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Pedri, maç sonrası konuştu.

İşte Pedri'nin açıklamaları:

"Real Madrid'in kazanmak için çok istekli olacağını biliyorduk, biz de son derbiyi kaybettikten sonra istekliydik.

İlk yarının sonunda Vini harika bir gol attı, onu biraz daha erken durdurmalıydık, biz gol attık, hakem devre için düdük çalacak gibi görünüyordu ama onlar gol attı.

Ronald Araujo bize çok şey katan birisi, maçtan önce yaptığı konuşma hepimizi çok heyecanlandırdı ve motive etti."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.