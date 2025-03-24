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Spor

Pedri: Tüm kupaları kazanmak istiyorum

Barcelona forması giyen Pedri, Katalan ekibi ile her şeyi kazanmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
Pedri: Tüm kupaları kazanmak istiyorum
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Barcelona forması giyen Pedri, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol yıldız, bu sezon Hansi Flick yönetiminde çok fazla süre bulmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Garip gelebilir ama oynamayı seviyorum. Bir hafta ara verirsem vücudum daha az rahatlıyor, devamlılık konusunda rahat hissediyorum. Oynamadığım zaman toparlanmam zor oluyor." diye konuştu.

Takım başarısını bireysel başarının önüne koyan Pedri, "Barcelona ile her şeyi kazanmak istiyorum. Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum ama üçleme yapmayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Pedri, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

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