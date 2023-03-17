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Spor

Pedri'den Barcelona'ya kötü haber

İspanya La Liga'da El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona'ya yıldız oyuncu Pedri'den kötü haber geldi.

17 Mart 2023 Cuma 18:05 - Güncelleme:
Pedri'den Barcelona'ya kötü haber
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La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşacak Barcelona'ya kötü bir haber geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, sakatlığı bulunan Pedri, cuma günü gerçekleştirilen antrenman sırasında rahatsızlık yaşadı ve idmanı tamamlayamadı.

Sakatlığı nedeniyle 17 Şubat'tan bu yana sahalardan uzak kalan 20 yaşındaki futbolcunun, pazar günü oynanacak Real Madrid karşılaşmasında da forma giymesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Barcelona ile Real Madrid, 19 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesi Barcelona, ligde 65 puanla lider durumda bulunuyor. Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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