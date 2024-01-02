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Spor

Pedri'den Dünya Kupası itirafı: Arjantin'i destekledim

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'den dolayı Arjantin'i desteklediğini itiraf etti.

2 Ocak 2024 Salı 22:32 - Güncelleme:
Pedri'den Dünya Kupası itirafı: Arjantin'i destekledim
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Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pedri sosyal medya platformunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Pedri, "Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Şu an için bir dönüş tarihim yok." ifadelerini kullandı.

Erling Haaland'ı takımda görmek istediğini söyleyen Pedri, "Lewandowski 60 yaşına kadar bizimle oynayamayacak. Lewandowski'den sonra Haaland'ın takımda görmek isterim." dedi.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda odaklandığını söyleyen Pedri, "Kariyerimde Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ve kazanmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin kazanmasını istediğimden dolayı Arjantin'i destekledim."

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