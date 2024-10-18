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Spor

Pedrinho: Her şeyden önce muazzam bir taraftarımız var

Konyaspor'da 8 haftada 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, takımına katkı vermeye devam etmek istediğini söyledi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 15:54 - Güncelleme:
Pedrinho: Her şeyden önce muazzam bir taraftarımız var
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Konyaspor'un sezon başında Bulgaristan ekibi CSKA 1848'den transfer ettiği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho, kente ve Türk futboluna kısa sürede adapte oldu.

Kasımpaşa ve Bodrumspor deplasmanında attığı frikik golleriyle dikkati üzerine çeken Pedrinho, Samsunspor deplasmanında takımına 3 puanı getiren skoru kaydetti.

Toplamda kullandığı 5 frikikten 2'sini gole çeviren Brezilyalı oyuncu, ikisinde ise kaleciyi geçemedi.

Yüksek isabetli frikik istatistiğine sahip Pedrinho, tehlikeli bölgelerde kazanılan serbest vuruşlarda topun başına geçtiğinde yeşil beyazlı taraftarı heyecanlandırıyor.

"HER ŞEYDEN ÖNCE MUAZZAM BİR TARAFTARIMIZ VE STADIMIZ VAR"

Pedrinho, AA muhabirine, Türkiye'ye büyük beklentiler içinde geldiğini söyledi.

Konyaspor'da sezon öncesi iyi bir kamp süreci geçirdiğini anlatan Pedrinho, şöyle konuştu:

"Konyaspor'da günler ilerledikçe beklentilerimin karşılandığını söyleyebilirim. Her şeyden önce muazzam bir taraftarımız ve stadımız var. Bu ikisi birleştiğinde burada güzel bir aidiyet yakaladım. Burada olabildiğince evde zaman geçiriyorum. Kebap, sevdiğim bir yemek. Konya, Bulgaristan gibi sakin bir şehir. Bundan memnunum. İnsanlar gördüğünde ilgi gösteriyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Kısa sürede tanınmış olmak güzel."

Pedrinho, frikikteki başarısına ilişkin, "O an sadece gole odaklanıyorum. Gol attığım maçlarda aynı metodu uyguladım. Burada istatistiğimden çok takımımın 3 puanını hedefliyorum. Burada olabildiğince puanlar almak istatistiğimden çok daha önemli. Oynadıkça puanlar da gelecektir." dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ, SIKI ÇALIŞAN BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Takımdaki birlikteliğin önemine işaret eden Pedrinho, "Çok güçlü, sıkı çalışan bir oyuncu grubumuz var. Burada birbirimize bağlıyız, istekliyiz. Bir dayanışma ortamımız var. Beşiktaş maçından da aynı zamanda üç puan alma hedefimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda çalıştığımız için takımımızın yukarı doğru çıkacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

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