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Spor

Pedro Bubista: İspanya ile berabere kalmak bize güven veriyor

Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Bubista, İspanya karşısında alınan beraberliğin ülkesi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
Pedro Bubista: İspanya ile berabere kalmak bize güven veriyor
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Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Bubista, Dünya Kupası'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bubista, "Bu, ülkem için her şey demek! Biz dirençliyiz. Bu, çok uzun ve zorlu bir çalışmanın meyvesi." dedi.

İspanya karşısında çok iyi savunma yaptıklarını dile getiren Pedro Bubista, "Zayıf olarak görülen takımları tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Futbolun seviyesi artık önemli ölçüde yükseldi. Organizasyonları, en iyilerle rekabet etmelerine olanak tanıyor." diye konuştu.

"Top İspanya'daydı ama bu maçı kontrol ettikleri anlamına gelmez." diyen Bubista, "Dünya Kupası'nda ilk maçında yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.

Dünya Kupası'nın bir sonraki haftasında Uruguay ile oynayacakları maç için mesaj veren Bubista, "Başımızı dik tutuyoruz. Uruguay zorlu bir takım ancak biz her zaman oyun tarzımıza inanıyoruz. Önümüzde çok zorlu maçlar var ama cesaretliyiz. İspanya gibi bir takımla berabere kalmak bize daha da fazla istikrar ve güven veriyor. Bu seviyede, bu tür rakiplere karşı rekabet edebileceğimizi biliyoruz. Tam da bunu kanıtlamak istiyorduk." diye konuştu.

  • YeşilBurunAdaları
  • TeknikDirektör
  • ispanya

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