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Spor

Pedro Henrique: ''Başkandan ve taraftar özür diliyorum''

Süper Lig'den düşen Kayserispor'da Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, taraftarlardan ve Başkan Berna Gözbaşı'ndan özür diledi.

IHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10
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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi hak etmediklerini söyledi.

Trabzonspor’a evinde 2-1 kaybederek Süper Lig’e veda eden Hes Kablo Kayserispor’da futbolcular üzüntü içerisinde. Sarı Kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi hak etmediklerini ifade ederek; "Pandemi nedeniyle uzayan bir sezon oldu. Bu yüzden yorucuydu. En içten bir şekilde tüm kalbimle başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok kötü bir durumda takımın başına geldi. İnanılmaz kötü durumdaydık ve muazzam fedakârlıklar yaptı. Bu takımı tutmak için bize herkese büyük katkılar yaptı. Ondan özür diliyorum, hem de teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserispor taraftarlarından da özür dileyen Pedro Henrique, "Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi haketmedik. Elimizden geleni yaptık. Ama sonuç böyle oldu" ifadeleri kullandı.

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